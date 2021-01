Agrigento, in fiamme nella notte gazebo e arredi di bar del viale della Vittoria

In fiamme di notte il gazebo con tavoli, sedie e arredi del bar “Nobel”, al viale della Vittoria, ad Agrigento. L’incendio è divampato intorno all’1,30. Le fiamme hanno distrutto la struttura in legno e plastica, sul quale erano stati collocati gli arredi. Le fiamme non hanno risparmiato nulla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e, in seguito, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, ai quali sono delegate le indagini. Tutte le ipotesi sono dunque aperte, al momento, ma l’eventuale pista dolosa, potrebbe anche essere frutto di puro vandalismo.

E’ prematuro, dunque, parlare di attentato o di azione intimidatoria, e si segue anche la pista dell’indicente, un fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito. I militari dell’Arma, stanno cercando eventuali telecamere che potrebbero eventualmente chiarire molto della vicenda, soprattutto per ricostruire i momenti immediatamente precedenti e successivi all’incendio. (Foto Corriere Agrigentino)