Palma di Montechiaro, approvato il bilancio 2021-2023. Castellino: “La seduta diventa storia”

Il Consiglio comunale di Palma di Montechiaro ha approvato il bilancio 2021-2023, rispettando i tempi imposti dalla legge per la seconda volta consecutiva, dopo la deliberazione in Giunta del 9 dicembre.

Si tratta di una approvazione storica, il Comune di Palma di Montechiaro tra i primissimi in Sicilia, probabilmente il secondo a livello regionale, solo la Città Metropolitana di Messina lo ha già approvato qualche giorno addietro, e primo in Provincia di Agrigento, ad approvare il Bilancio 2021 – 2023, nonostante la pandemia.

Il Sindaco Stefano Castellino (nelle foto) è soddisfatto: “Non solo la seduta odierna diventa storia – dice – ma grazie a ciò l’ente potrà programmare tutta una serie di opere pubbliche e servizi che daranno certezze alla popolazione, con l’approvazione odierna si conferma la sparizione di termini come dodicesimo, esercizio provvisorio, gestione provvisoria, si programma senza mai fermare la macchina amministrativa”.

“L’approvazione nei tempi previsti dalla norma – continua il primo cittadino – ci consentirà di poter derogare ad alcuni vincoli di bilancio ed accedere a diversi bandi nazionali e non solo potendo così migliorare i servizi offerti alla nostra Comunità. Un bilancio che nel 2021 supera i 120 milioni dei quali più di 70 per opere pubbliche, che potranno trovare realizzazione grazie all’impegno profuso ed alla sinergia con il Governo Nazionale e Regionale”.