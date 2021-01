Canicattì, sparano con una pistola per festeggiare l’arrivo del 2021: proiettile finisce dentro abitazione

Un ignoto individuo spara con una pistola, durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno, e un proiettile è finito all’interno di un’abitazione, in uno stabile del centro di Canicattì. Un episodio incredibile, dalle possibili conseguenze anche gravi, ma la fortuna ha voluto, che in quei momenti i proprietari fossero in un’altra stanza.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto qualcuno del vicinato, avrebbe avuto l’infelice idea di accogliere l’anno nuovo a suon di pistolettate. Uno dei proiettili ha bucato l’infisso, e l’ogiva esplosa è terminata nell’appartamento, di proprietà di una famiglia canicattinese.

La scoperta poco più tardi. Terrorizzati il proprietario, e l’intero nucleo familiare. Immediatamente hanno allertato il numero unico di emergenza del 112, per segnalare quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno eseguito gli accertamenti di rito, ed avviato le indagini per cercare di risalire all’identità di chi ha esploso il colpo d’arma da fuoco.