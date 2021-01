Covid in Sicilia, bollettino 1 gennaio: 1.122 nuovi positivi (63 Agrigento) e altri 28 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 1.122 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 7.497 tamponi processati. E ci sono stati altri 28 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, venerdì 1 gennaio 2021.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania 319 (per un totale di 27.875 contagiati dall’inizio della pandemia); Palermo 223 (25.870); Messina 171 (11.011); Ragusa 54 (6.927); Trapani 129 (6.151); Siracusa 197 (5.651); Caltanissetta 55 (4.016); Agrigento 63 (3.926); Enna 1 (3.339).

Sono 34.347 gli attuali positivi, di questi 1.073 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 176 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 33.098 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 94.766. I guariti sono 57.979, i decessi salgono a 2.440.