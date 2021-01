Canicattì, trovato in possesso di “botti”: denunciato trentenne

I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà un trentenne di origini rumene, M.C.L., responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose. In particolare, nel corso dei controlli predisposti per la repressione della vendita illegale di materiali esplodenti e la prevenzione di esplosioni pericolose, in Via Umberto I, è stato sorpreso all’atto di esplodere un grosso petardo.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, nelle tasche del giubbotto che indossava, aveva altri 10 petardi, che riportavano la seguente scritta: “Pitbull-marcatura CE 1395- g. 1- categoria F4- distanza di sicurezza m. 60 e anno di produzione 2020”. Inoltre l’involucro dei petardi riportava l’indicazione, che l’impiego di tali manufatti è consentito solo alle persone abilitate ai sensi dell’art. 48 del Tulps.