Covid in Sicilia, bollettino 28 dicembre: Sono 650 i nuovi positivi e 28 morti

Sono 650 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28, nelle ultime 24 ore, che portano i morti a 2.326 dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi sono 33.246 con un aumento di 79. Negli ospedali i soggetti ricoverati sono 1239, 38 in più rispetto a ieri: in regime ordinario 1064 e 175 (+1) in terapia intensiva. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 543.

La distribuzione dei nuovi casi nelle province vede Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.