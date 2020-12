Bivona, sarà realizzato parco giochi inclusivo in Piazza San Giovanni

Il Comune di Bivona ottiene il finanziamento pari a 43.000 euro, con un cofinanziamento di quasi 6.000 euro, per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in Piazza San Giovanni. Il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico a ottobre del 2019 e finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia prevede la risistemazione dello spazio giochi in Piazza San Giovanni, l’arredo verde e la sostituzione dei giochi esistenti con sistemi ludici inclusivi.

Il parco giochi inclusivo consentirà di avviare un percorso socio-ricreativo sia per i bambini normodotati che per quelli con bisogni speciali, necessario a favorire forme di aggregazione, di socializzazione e attività ricreative strutturate “su misura” per i bambini. All’interno del parco giochi inclusivo verranno infine svolte diverse attività che avranno come obiettivo principale quello di estendere a tutti l’accessibilità dei nostri luoghi attraverso l’istituzione di una vera e propria area di aggregazione nella quale personale qualificato attiverà laboratori funzionali.

L’attuale parco giochi tradizionale, sito in Piazza San Giovanni, recentemente sostituito e riqualificato, verrà spostato in Contrada Santa Filomena, col fine di consentire alle famiglie e ai bambini di quella zona di godere di un’area attrezzata dedicata al gioco e alla socialità.