Musumeci: “Contiamo di vaccinare entro settembre 3 milioni e mezzo di siciliani”

“Speriamo che non ci siano negazionisti. La Sicilia è perfettamente integrata nel piano vaccini. Tutto è già predisposto. Entro la metà di settembre speriamo di poter archiviare questa tragica e triste stagione del Covid. Io mi vaccinerei anche adesso ma prima spetta a una serie di categorie professionali e ai pazienti fragili. Io mi vaccinerò. Certo, quando sarà il mio turno: lo decideranno i medici”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all’Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day.

“Entro la metà di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di età superiore ai 16 anni – continua il governatore della Sicilia-. Il richiamo è diviso in due fasi, la seconda fase dovrebbe cominciare ad aprile, ma già la prossima settimana avremo una sufficiente quantità per avviare la campagna di vaccinazione vera e propria. Speriamo di poter concludere entro l’estate e quindi avvicinare tutti al vaccino senza rinunce, perché non credo ci sia una sola ragione per poter rinunciare alla vaccinazione”.