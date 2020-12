Covid. Ad Agrigento tra i primi ad essere vaccinati, tra 15 giorni, sindaco e assessore

“Quella di oggi è una giornata che passerà alla storia! Dopo dieci mesi di sofferenza, dolore e vittime, arriva in Europa il vaccino per il nuovo Coronavirus”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Micciché.

Il Presidente dell’ordine dei Medici di Agrigento è stato tra i primi a essere vaccinato, tra quindici giorni il primo cittadino di Agrigento, insieme all’assessore alla sanità Giovanni Vaccaro, si vaccineranno e faranno da traino al resto del personale sanitario. Via via non appena arriveranno le altre dosi, ci sarà un numero sempre maggiore di soggetti vaccinati.

“Il mio auspicio – dichiara Vaccaro -, è che tutta la popolazione possa vaccinarsi, perché cio’ rappresenta l’unico modo per vincere questa battaglia. Anche se il vaccino è stato prodotto in poco tempo, è pur vero che gode di numeri importanti, oltre ad essere validato dall’Ema. Attendiamo fiduciosi i prossimi giorni, chiedendo alla popolazione un ulteriore sforzo nel mantenere le norme anti contagio”.