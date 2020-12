Agrigento. Controlli carabinieri sulle strade per Natale: elevate 5 multe

Multati il 24 dicembre, e nella giornata di Natale, perché si trovavano in giro, senza un valido motivo, nonostante l’istituzione della zona “rossa”, con tanto di regole per il periodo di Natale. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, collaborati dai militari dell’Esercito, hanno controllato decine di automobilisti, cinque dei quali, tutti agrigentini, sono stati sanzionati 400 euro “a testa”.

“Sto facendo un giro e poi torno a casa”. Così due automobilisti hanno risposto alle pattuglie, che li avevano fermati per un controllo. Entrambi sono stati multati, poichè il giro in auto non è una giustificazione, che rientra tra le “necessità” previste dal Dpcm, sulle restrizioni per fronteggiare il Covid-19.

Nel corso dei posti di controllo acquisite diverse autocertificazioni, che adesso saranno passate al setaccio per verificare la veridicità delle motivazioni rilasciate.