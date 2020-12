Agrigento, morta da sola in casa nel giorno di Natale

Il corpo senza vita di una novantenne pensionata di Agrigento, verosimilmente morta nella notte di Natale, è stato rinvenuto dai Vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti dietro la segnalazione di alcuni familiari e vicini di casa. L’indirizzo della tragedia è una casa in una palazzina di via Papa Luciani, nell’abito di Agrigento.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco del i carabinieri e un’ambulanza del 118. La porta dell’abitazione era chiusa a chiave dall’interno. Quasi sicuramente un improvviso malore, non le ha lasciato scampo. Così almeno ha stabilito il medico legale giunto sul posto per constatare il decesso.

Gli investigatori dell’Arma hanno effettuato i dovuti accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto. Sul corpo della poveretta nessun segno di violenza, né tanto meno sono state travate tracce di scasso in porte e finestre. Motivi per cui è stata accertata la morte naturale. Per prelevare il cadavere sono state avviate, comunque, tutte le procedure anti-Covid-19.