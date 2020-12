Covid in Sicilia, bollettino 24 dicembre: 853 nuovi casi e altri 26 morti

Stabile la curva dei contagi, in calo i ricoverati, anche quelli in terapia intensiva, e nuovo aumento di decessi. Accertati 853 nuovi casi in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.264 tamponi processati. Ci sono 26 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 24 dicembre.

Sono 33.380 gli attuali positivi, di questi 1.008 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 173 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.199 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 87.877. I guariti 52.258, mentre i decessi salgono a 2.239.