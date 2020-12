Covid, 12 nuovi casi a Canicattì e 7 ad Agrigento. Gli attuali positivi in tutta la provincia sono 527

Nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento registrati altri 34 nuovi casi di Covid-19, 12 dei quali a Canicattì, 7 ad Agrigento, e 4 a San Biagio Platani. Ci sono anche 93 guariti. E nessun decesso. Sui nuovi casi a Canicattì fa chiarezza il sindaco Ettore Di Ventura: “Nella giornata odierna l’Asp di Agrigento ha comunicato la positività al Covid-19 di 12 nostri concittadini, per la maggior parte facenti parte di medesimi nuclei familiari all’interno dei quali, nei giorni scorsi vi erano dei soggetti positivi. Sempre oggi ci è stato comunicato il fine isolamento domiciliare di 6 nostri concittadini. A tutti loro auguro una pronta ripresa e rivolgo a tutti un affettuoso augurio di Buon Natale”.

Complessivamente i casi di Covid-19, da marzo in poi in tutto l’Agrigentino, sono 3.514 (1 marzo – 24 dicembre). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 527, di cui 23 ricoverati (22 in ospedale, 5 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), 2.766 guariti, mentre i deceduti sono106. I soggetti ricoverati si trovano: 10 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 5 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 1 a Sciacca hotel Covid; 3 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab), 1 altro hotel Covid fuori provincia. I soggetti ricoverati in terapia intensiva: 2 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 40.386 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 297 casi (58 attuali contagiati, 229 guariti e 10 deceduti); Alessandria della Rocca 8 (1 attuale contagiato e 7 guariti); Aragona 121 (10 attuali contagiati, 108 guariti e 3 deceduti); Bivona 11 (5 attuali contagiati, e 6 guariti); Burgio 3 (3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 17 (16 guariti, 1 deceduto); Camastra 45 (4 attuali contagiati, 39 guariti, 2 deceduti); Cammarata 28 (13 attuali contagiati e 15 guariti); Campobello di Licata 173 (19 attuali contagiati, 146 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 487 (103 attuali contagiati, 374 guariti e 10 deceduti); Casteltermini 66 (8 attuali contagiati, 56 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 22 ( 2 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 ( 1 attuale contagiato e 17 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 188 (18 attuali contagiati, 167 guariti e 3 deceduti); Grotte 75 (10 contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 23 (22 attuali contagiati e 1 guarito); Licata 232 (32 attuali contagiati, 194 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 36 ( 3 attuali contagiati, 31 guariti e 2 deceduti); Montallegro 5 (5 guariti); Montevago 23 (6 attuali contagiati, 16 guariti e 1 deceduto); Naro 81 ( 4 attuali contagiati , 76 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 209 (26 attuali contagiati, 179 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 122 (26 attuali contagiati, 91 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 60 (11 attuali contagiati e 49 guariti); Raffadali 67 (4 attuali contagiati, 61 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 133 ( 37 attuali contagiati, 93 guariti, 3 deceduti); Realmonte 25 (25 guariti); Ribera 161 (31 attuali contagiati, 126 guariti e 4 deceduti); Sambuca di Sicilia 176 (1 attuale contagiato, 157 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 81 (24 attuali contagiati, 54 guariti, e 3 deceduti); San Giovanni Gemini 37 ( 4 attuali contagiati, 32 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (1 attuale contagiato, e 16 guariti); Santa Elisabetta 22 (3 attuali contagiati e 19 guariti); Santa Margherita Belice 98 (6 attuali contagiati, 90 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 (1 attuale contagiato, 2 guariti e 1 deceduto); Sciacca 295 (55 attuali contagiati, 229 guariti e 11 deceduti); Siculiana 21 (1 attuale contagiato, e 20 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).