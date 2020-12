Agrigento, saltano i freni: camion si ribalta. Ferito l’autista

È stata molto probabilmente la rottura dei freni a causare un incidente stradale, avvenuto lungo la strada, che dal quartiere di Montaperto, conduce in contrada “Borsellino” e nella zona di “Piano Gatta”.

I freni di un camion non hanno funzionato e nemmeno un tentativo di arresto di emergenza mediante il freno a mano è andato a buon fine. L’autista non è riuscito a fermare la corsa del suo mezzo, ormai fuori controllo.

Il camion è uscito fuori strada, per poi ribaltarsi in un vallone. L’autista è rimasto incastrato nel veicolo. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in gravi condizioni. I carabinieri della Stazione di Montaperto hanno effettuato i rilievi.