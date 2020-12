Scossa di terremoto. Sindaco di Licata: “Tutto sotto controllo”

Già dalle 21.30 di stasera, quindi pochi minuti dopo la scossa di terremoto, il sindaco di Licata Pino Galanti ed il vice Antonio Montana, insieme alla Protezione Civile, sono per le vie della città per verificare eventuali danni e rassicurare la gente che, terrorizzata, si è riversata nelle strade.

“Insieme alla Protezione Civile – scrivono Galanti e Montana – stiamo monitorando il territorio per verificare la presenza di danni o rischi potenziali. Tutto in questo momento appare sotto controllo! Preghiamo tutti, nonostante le evidenti cause di forza maggiore, di evitare in ogni caso gli assembramenti e di rientrare in casa. Per qualsiasi informazione usare soltanto i riferimenti del sindaco, della Protezione Civile e della Polizia Municipale. Non affidatevi a comunicazioni arbitrarie e non verificate di sismologi improvvisati. Manteniamo la calma”.