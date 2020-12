Scossa di terremoto in Sicilia, avvertita in diverse zone dell’Agrigentino

La terra ha tremato per una decina di secondi. Da Ragusa a Siracusa, da Catania ad Agrigento. Oggetti e arredi che tremavano. Tanta paura. E gente in strada in diversi comuni dell’Agrigentino.

La scossa, di magnitudo 4.6 secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata localizzata nella zona di Ragusa alle 21.27, precisamente dalle parti di Scoglitti.

Il sisma è stato avvertito in gran parte dell’Isola, e anche nella nostra provincia. Ad Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, ma anche a Campobello di Licata, Camastra e Naro.

“Oscillava tutto, e sono caduti alcuni oggetti”, dice un licatese che abita al quarto piano di uno stabile.