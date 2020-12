Agrigento. Scossa di terremoto, Micciché: “A parte le vibrazioni non si sono stati danni”

“Insieme all’assessore comunale Giovanni Vaccaro sono stato in giro tra San Leone e il Villaggio Mosè, con il responsabile della Protezione civile comunale Attilio Sciara. Abbiamo voluto verificare la situazione, ma soprattutto tranquillizzare la popolazione che era scesa in strada. Per fortuna a parte la vibrazione avvertita da molte persone, non ci sono stati danni e nemmeno feriti. La situazione resta comunque sotto controllo, e in caso di necessità la Protezione civile è subito pronta ad intervenire, e ad informare la popolazione”. Lo ha detto il sindaco di Agrigento Franco Micciché.