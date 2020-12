Agrigento, rubata utilitaria sotto casa della proprietaria

Ignoti ladri sono riusciti ad impossessarsi, e a portare via una Fiat Panda, di proprietà di una donna, quarantacinquenne, di Villaseta. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione della proprietaria.

La stessa vittima dopo l’amara scoperta ha allertato il 112. C’è il timore, a pochi giorni delle festività natalizie, che l’utilitaria possa servire a mettere in atto qualche azione delinquenziale. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno avviato le indagini, e hanno cercato eventuali filmati di telecamere di impianti di video sorveglianza nella zona, nella speranza che possano aver ripreso qualcosa di utile per individuare i responsabili.

Nell’ultimo anno, anche a causa del Coronavirus, i furti di auto sono crollati in provincia di Agrigento, non più un vero e proprio fenomeno, come lo è stato in passato. Merita un discorso a parte il comprensivo canicattinese, dove si sono registrate decine di furti di auto, molte delle quali, utilizzate per compiere rapine.