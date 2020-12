Siculiana, quattro migranti riescono ad allontanarsi da Villa Sikania

Quattro migranti, quasi tutti di nazionalità della Tunisia, insofferenti all’obbligo della quarantena sanitaria, l’altro giorno, sono riusciti ad allontanarsi dal centro di accoglienza di “Villa Sikania”, proprio a ridosso dell’abitato di Siculiana, e percorrendo pericolosamente e velocemente la strada statale 115, hanno fatto perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Era già successo altre, e più, volte nei giorni scorsi, e stesse analoghe scene si susseguono con cadenza quasi settimanale. Nell’ultimo episodio, fortunatamente, non si registrano contusi o feriti tra le forze dell’ordine, che ogni giorno, ventiquattr’ore su ventiquattro, assicurano vigilanza e ordine pubblico, operando in condizioni certamente non facili.

Gli ultimi fuggitivi percorrendo la statale hanno raggiunto i campi vicini, e poi, quasi sicuramente, a piedi il centro di Agrigento, per potersi spostare in altre località del Nord d’Italia e all’Estero. Le forze dell’ordine hanno perlustrato e setacciato una vasta zona, ma dei migranti nessuna traccia.