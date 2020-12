Grotte piange una terza vittima per Covid-19. Il Sindaco: “Siamo sconvolti”

Un’altra vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento. A perdere la vita un grottese. A comunicare la notizia il sindaco Alfonso Provvidenza, e Il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Carlisi. “Purtroppo un altro lutto sconvolge la nostra Comunità – si legge in una nota -. Il maledetto Covid ci ha portato via un carissimo amico e persona eccezionale. A nome dell’Amministrazione comunale e della Città di Grotte le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e tutta la famiglia. Un grande abbraccio alla mamma, al papà e ai fratelli che piangono la scomparsa di un ragazzo con tanta voglia di vivere, allegro e profondamente umano”.

E’ la terza vittima registrata a Grotte dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sabato a Grotte è stata una giornata dedicata allo screening per la popolazione. Eseguiti 454 tamponi (gratuiti), risultati tutti negativi.

“Grazie all’Associazione Padre Vinti Grotte Solidale, agli Uffici Comunali e il personale medico e paramedico del Distretto di Canicattì”, afferma il primo cittadino grottese.

In serata L’Asp di Agrigento ha comunicato al Sindaco altri due casi di “fine isolamento”. Situazione aggiornata: guariti e fine isolamento: 63; attuali positivi: 3 (oltre 1 caso non ancora notificato); deceduti: 3.