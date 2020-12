Il Cga dà ragione ai cacciatori, riapre la caccia al coniglio selvatico

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto meritevole di tutela la questione della caccia al coniglio selvatico, sollevata dall’Unione Associazioni Venatorie Siciliane, e omessa da tutte le altre associazioni. Il Collegio, ricalcando la tesi proposta dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha asserito che “il parere dell’Ispra non contemplava, alcuno specifico vincolo che dalla Regione possa dirsi immotivatamente inosservato”.

Pertanto, la decisione resa dal Cga segna un’importante svolta in merito all’attività venatoria in Sicilia, offrendo una nuova interpretazione del parere Ispra e sancendo il riconoscimento di margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione regionale.

La vicenda. Con ricorso del 18 agosto 2020 le Associazioni Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus e LIPU hanno adito il TAR Sicilia – Palermo e impugnato il Decreto con cui l’Assessorato Regionale per la Regione Siciliana all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, discostandosi parzialmente dalle indicazioni fornite da un parere reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), ha approvato il calendario venatorio 2020/2021. Difendendo la legittimità del calendario per la stagione venatoria 2020/2021, l’Unaves (Unione Associazioni Venatorie Siciliane) si è costituita in giudizio assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza del foro di Palermo.