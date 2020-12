Calcio: Porto Empedocle premia la sezione Aia di Agrigento

La sezione Associazione arbitri di Agrigento premiata dal Comune di Porto Empedocle per essersi i propri associati distinti per educazione ed etica dentro e fuori dal campo .

“Una serata da incorniciare quella appena trascorsa per la nostra sezione – si legge in una nota dell’Aia – l’amministrazione comunale del Comune di Porto Empedocle guidata dal sindaco Ida Carmina su proposta dell’assessore allo sport e del presidente della consulta sportiva hanno premiato simbolicamente gli arbitri di calcio cittadini del loro comune ritenuti meritevoli di valori importanti come educazione , etica , rispetto delle regole sia dentro che fuori dai campi di calcio. Quella di oggi è l’ennesima dimostrazione di come ormai diverse istituzioni guardano alla nostra realtà con occhi di ammirazione e grande rispetto e ci ritengano ambasciatori di valori indispensabili ed importanti per tutta la società civile . Il nostro Presidente Gero Drago e il Sindaco hanno stretto simbolicamente un patto per il futuro di collaborazione e interscambio di forze per tutte quelle iniziative che possano servire alla crescita dello sport e dell’educazione culturale , sociale e civile del nostro territorio . Si ringrazia in particolare il nostro collaboratore Calogero Giardina per l’impeccabile organizzazione posta in essere in condivisione con il comune e con il Signor Di Betta”.