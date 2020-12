Bollettino 19 dicembre in Sicilia : 878 i nuovi casi di Covid-19 e 22 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, 878 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 7.237 tamponi processati. E ci sono altri 22 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 19 dicembre.

La suddivisione dei nuovi casi delle province nell’Isola: Catania 377, Messina 190, Palermo 180, Ragusa 61, Siracusa 55, Trapani 50, Enna 34, Caltanissetta 16 e Agrigento 15.

Sono 33.843 gli attuali positivi, di questi 1.071 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 174 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.598 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 83.737. I guariti 47.763, mentre i decessi salgono a 2.131.