Agrigento, vaccinazione anticovid-19: al via procedura di pre-registrazione per il personale sanitario

Sembrava un traguardo lontanissimo ed invece adesso è proprio dietro l’angolo. Il vaccino anticovid-19 non è più un miraggio come molti pensavano e la Sicilia è fra le prime regioni italiane ad aver già attivato uno speciale protocollo di “pre-registrazione” che interesserà, in prima battuta, il personale sanitario e socio-sanitario permettendo di snellire al massimo le procedure di vaccinazione. La buona novella arriva direttamente dalle parole dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che con un nota destinata alle aziende sanitarie dell’isola indica già le fasi propedeutiche alla somministrazione dell’anticovid illustrando le procedure di “pre-registrazione”. Nel dettaglio, gli aventi diritto potranno accedere al portale www.siciliacoronavirus.it ed entrare nella sezione “Vaccino Covid-19” per compilare la scheda anagrafica attraverso pochi, semplici passaggi.

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – afferma il commissario straordinario, Mario Zappia – sta già lavorando alacremente per non farsi trovare impreparata all’avvio della campagna vaccinale anticovid-19 che sarà gestita secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio del Commissario per l’attuazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica. Si tratta di un traguardo storico che porterà alla massiva vaccinazione della popolazione e che, già in questo primo passo fatto dalla Regione Siciliana, diventa concreto e vicino. Nell’attesa – conclude Zappia – sarà necessario per tutti mantenere alto il livello di attenzione e prudenza specie in occasione delle imminenti ricorrenze natalizie”.