Anche Agrigento oggi sarà rappresentata alla baia di Auckland , in Nuova Zelanda, al via della Amerca’s Cup Series 2020. L’agrigentino Gabriele Di Trapani sarà infatti presente nel prestigioso team di Lunarossa. A lui porgo i complimenti per il risultato già raggiunto e gli auguri per quelli che raggiungerà. Agrigento è orgogliosa di avere un figlio di questa terra in questi giorni protagonista di un eventi di caratura mondiale.