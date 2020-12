Porto Empedocle, soccorso barcone carico di migranti. Trasferiti in centro di accoglienza

Un barcone, con a bordo circa 80 migranti, è stato intercettato da due due motovedette della Guardia costiera, e una della Guardia di finanza, al largo di Agrigento.

I migranti sono stati trasbordati sui mezzi navali militari e’ condotti al molo del porto di Porto Empedocle, dove ad attenderli c’era in via precauzionale un’ambulanza del 118, la polizia di Stato, e un pullman per l’immediato trasferimento alla vicina tensostruttura.

Dopo le ordinarie procedure di identificazione si provvedera’ al trasferimento in alcune strutture. L’ipotesi e’ che vengano tutti, o quasi, trasferiti in una struttura d’accoglienza, dove effettuare la quarantena anti-Covid, del Trapanese.