Canicattì, trovato con quasi cento grammi di cocaina e oltre 50mila euro: 29enne patteggia

Dopo l’accordo tra accusa e difesa, il Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha ratificato il patteggiamento a 3 anni e 4 mesi di reclusione, e 30mila euro di multa, per l’imprenditore Salvatore Carlino, 29 anni di Canicattì, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a fine giugno, dai carabinieri di Caltanissetta e Canicattì. Il legale difensore dell’imputato, l’avvocato Angela Porcello, aveva trovato l’accordo con il pubblico ministero Sara Varazi, scegliendo di patteggiare.

Nelle scorse settimane il giudice aveva già modificato la misura cautelare al canicattinese, che si trovava agli arresti domiciliari, dal 27 giugno presso un luogo diverso di quello di dimora della provincia di Agrigento, precisamente nel comune di Montedoro.

In esito alla richiesta della difesa, e all’accordo con il Pm, per l’applicazione della pena, ha disposto il rientro di Carlino nella sua abituale residenza a Canicattì, concedendogli l’autorizzazione per l’espletamento di una attività lavorativa, presso un’azienda agricola, dedita alla coltivazione di vigneti, nonché la rimozione del braccialetto elettronico.

Carlino nel corso di una perquisizione, era stato trovato in possesso di 94,80 grammi di cocaina, e 47 mila euro in contanti, nascosti in una piccola cassaforte occultata sottoterra nell’azienda di famiglia, in contrada “Fazi” alle porte di Canicattì, mentre nascosti in una piccola costruzione in legno c’erano altri 6.900 euro.