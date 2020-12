Basket: la Fortitudo Agrigento con la cartolibreria Tuttolomondo partecipano all’evento “Il tuo regalo lascialo in sospeso”

La Fortitudo Agrigento e la Cartolibreria Tuttolomondo ancora insieme. Anche per la stagione sportiva 2020/21 continua il sodalizio commerciale tra la nostra società e la cartolibreria agrigentina.

Da anni Tuttolomondo è sinonimo di affidabilità per il mondo della scuola, della cartolibreria e delle forniture per ufficio; ma è anche il posto perfetto dove poter scegliere gadget e regali per tutte le fasce d’età.

Il personale attento e qualificato saprà consigliarvi e offrirvi tutta la loro professionalità e competenza. E per questo Natale 2020, un anno speciale un po’ per tutti anche la Cartolibreria Tuttolomondo partecipa all’iniziativa comunale promossa dagli assessori Vullo e Picarella “Sarà comunque Natale. Il tuo regalo lascialo in sospeso”.

L’idea è quella di regalare qualcosa a chi ne ha più bisogno acquistando nei negozi che aderiscono all’iniziativa e che espongono la locandina.

In perfetto spirito natalizio la Fortitudo ha risposto alla chiamata del Comune di Agrigento e del suo sponsor.

Questo pomeriggio alcuni dei nostri “Giganti” biancoAzzurri si sono recati presso il punto vendita, di Via Mazzini 38, per acquistare tanti piccoli doni da lasciare sospesi per regalare così un sorriso anche a qualche bimbo meno fortunato che così potrà trovare un regalo sotto l’albero.

E’ stato un bel momento di solidarietà e l’occasione per scambiarsi un augurio di buone feste.C’è tempo fino al prossimo 20 Dicembre per partecipare all’iniziativa; invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenere questa bella idea, così come tutte quelle che mettono la comunità al centro di questo speciale Natale.