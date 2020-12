Agrigento. Nuovo depuratore a servizio della fascia costiera in fase di aggiudicazione

“Finalmente il nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento è in fase di aggiudicazione provvisoria. In provincia di Agrigento sono ben 8 gli interventi previsti per superare l’infrazione comunitaria sulla depurazione delle acque, per un investimento complessivo di circa 68 milioni di euro. Oltre all’impianto di depurazione a servizio del Comune di Favara e della fascia costiera di Agrigento, sono previsti: il secondo modulo dell’impianto di depurazione di Sciacca e il completamento delle reti fognarie di Sciacca, Agrigento, Porto Empedocle e Ribera”. Ne dà notizia l’onorevole Giusi Savarino a seguito della interlocuzione con il Commissario straordinario per la Depurazione Giugni, e con il sub commissario per la depurazione Sicilia, Riccardo Costanza, in sede di Audizione in IV Commissione da lei Presieduta.

Di seguito il dettaglio dell’avanzamento delle opere: Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento, in attesa del completamento della verifica del progetto esecutivo che dovrebbe concludersi entro dicembre; Fognatura zona Cannatello – Zingarello: gara di lavori in corso (analisi offerta tecnica); Adduzione dei reflui al nuovo I.D. di Agrigento fascia costiera: in attesa della validazione e approvazione del progetto esecutivo che dovrebbe avvenire entro dicembre; Completamento della rete fognaria Porto Empedocle: in attesa del completamento della verifica del progetto esecutivo che dovrebbe concludersi entro gennaio; Completamento della rete fognaria Ribera: progetto esecutivo verificato in attesa della conferma sul parere già espresso dalla Soprintendenza di Agrigento; Completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all’I.D. di Sciacca: in attesa del completamento della verifica del progetto esecutivo che dovrebbe concludersi entro dicembre; Realizzazione del secondo modulo dell’I.D. Sciacca: il progetto approvato è stato trasmesso ad Invitalia a metà novembre si è in attesa della redazione dei documenti di gara che sarà pubblicata a gennaio.

