Donna morta in ospedale, assolti 5 medici dell’ospedale di Agrigento

I giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Palermo, con la formula “perché il fatto non sussiste”, hanno assolto 5 medici finiti a processo per la morte di una donna di 58 anni, Maria Ferraro, avvenuta nel 2008, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per una infezione.

Si tratta di Francesco Buscaglia, Pasquale Zicari, Carlo Fontana, Vincenzo Scudera, e Fabrizio Alletto. In primo grado erano stati tutti condannati dal Tribunale di Agrigento, alla pena di nove mesi di reclusione.

Il Procuratore generale al termine della requisitoria aveva chiesto la prescrizione. In precedenza già assolti (in primo grado) gli altri due medici coinvolti nella vicenda: Antonio Maniscalco, e Gerlando Riolo. L’inchiesta era scaturita dalle denunce dei familiari della donna.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Davide Casà, Alessandro Marchica, Ignazio Valenza, Gaetano Mattina, Daniela Posante, Maurizio Buggea.