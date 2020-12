Covid in Sicilia, bollettino 16 dicembre: accertati 1.065 nuovi casi, e ci sono altri 29 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 1.065 nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 9.974 di tamponi processati. E ci sono altri 29 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 16 dicembre.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province: Catania 297 (24.073 casi dall’inizio dell’epidemia da marzo in poi), Palermo 285 (22.757), Messina 253 (8.388), Ragusa 32 (6.362), Trapani 52 (5.382), Siracusa 69 (4.643), Agrigento 36 (3.489), Caltanissetta 30 (3.269), Enna 11 (2.893).

Sono 35.176 gli attuali positivi, di questi 1.188 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 183 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 33.805 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 81.256. I guariti 44.021, mentre i decessi salgono a 2.059.