Agrigento e provincia, intensificati controlli anti Covid durante le festività natalizie

Saranno intensificati i servizi anti – Covid per il fine settimana, e le attività di sicurezza e vigilanza durante le festività Natalizie, in tutta la provincia di Agrigento. Questo è stato deciso in Prefettura, nel corso di un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

Hanno partecipato all’incontro, il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, e il Comandante provinciale della Guardia di finanza. Per l’occasione, il Comitato è stato integrato con la partecipazione del dirigente della polizia Stradale di Agrigento, dal Comandante del Reggimento “Sicilia Occidentale” dell’operazione “Strade Sicure” e dall’Assessore delegato dal Sindaco di Agrigento.

Con riguardo ai controlli per il fine settimana, si è disposto di potenziare i servizi di vigilanza sia nel centro storico, coinvolgendo nelle relative attività, anche al fine di prevenire gli assembramenti, sia la polizia Municipale che i Militari dell’Operazione “Strade sicure”, che lungo le principali arterie che collegano i Comuni limitrofi al capoluogo, coinvolgendo per l’occorrenza la polizia Stradale. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai controlli a San Leone.

Con riferimento alle attività per le festività natalizie, sono stati potenziati i servizi di sicurezza e vigilanza presso le sedi e le zone ritenute più esposte a rischio, mentre particolare attenzione sarà dedicata al controllo delle disposizioni volte a limitare la diffusione del contagio, in particolare lo spostamento tra Comuni.

Questi, infine, i dati relativi ai controlli anti Covid effettuati lo scorso fine settimana. Nei giorni 10, 11, 12 e 13 dicembre le Forze di Polizia hanno controllato in tutta provincia di Agrigento 864 persone, ed elevato 2 sanzioni amministrative, mentre con riferimento alle attività commerciali, i controlli hanno interessato 432 esercizi, uno dei quali al Villaggio Mosè, chiuso per assembramenti.