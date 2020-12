Ribera. Scontro camion-scooter a Seccagrande: ragazza gravemente ferita

Viaggiava in sella ad uno scooter, che per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camioncino. Una ragazza riberese è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto, lungo la strada provinciale per la località balneare di “Seccagrande”, in territorio di Ribera.

Scattati i soccorsi i primi ad arrivare gli operatori del 118 di Ribera. La giovane, valutate le gravi condizioni, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Municipale, e i carabinieri della Tenenza di Ribera, per accertare la dinamica dello scontro.