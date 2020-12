Mafia, vicini al boss latitante Matteo Messina Denaro: arrestate 13 persone

Blitz della squadra Mobile nel trapanese nei confronti di una serie di presunti mafiosi, molti dei quali vicini al numero uno di Cosa Nostra, il boss latitante Matteo Messina Denaro.

Sono 13 i provvedimenti di fermo emessi dai magistrati della Dda di Palermo. Venti gli indagati. Smantellano il clan di Calatafimi-Segesta.

E’ stato notificato anche un avviso di garanzia al sindaco di Calatafimi, eletto l’anno scorso con 1900 preferenze, oggi è accusato di corruzione elettorale (“50 euro a voto” si sente nelle intercettazioni) e di tentata estorsione, con l’aggravante di mafia.

Fra gli indagati c’è pure un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere palermitano di Pagliarelli: è accusato di rivelazione di notizie riservate.

Le accuse ipotizzate nei confronti degli indagati sono, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, incendio, furto, favoreggiamento personale e corruzione elettorale, aggravati dal metodo mafioso. Le manette sono scattate per alcuni imprenditori e per un dirigente di un’azienda pubblica di Trapani che è anche presidente di una cantina sociale.

In manette, è finito il nuovo capo della famiglia mafios,a che fa parte del mandamento di Alcamo, Nicolò Pidone, 57 anni, ex operaio stagionale della Forestale, che era stato già arrestato nel 2012, dopo avere scontato la condanna era tornato a fare il mafioso.