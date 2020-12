Covid a Canicattì, altri 10 casi. Gli attuali positivi sono 124  

L’Asp di Agrigento ha comunicato la positività di 10 persone residenti a Canicattì. Per fortuna presentano lievi sintomi, e si trovano in isolamento nel proprio domicilio. Guariti e fine isolamento domiciliare per altri 21 cittadini precedentemente positivi al Covid-19.

“Relativamente allo screening effettuato nelle giornate dell’11 e 12 dicembre, durante il quale 26 tamponi rapidi avevano dato esito positivo o dubbio, è stata accertata, a mezzo tampone molecolare, la positività al Covid-19 di 8 nostri concittadini”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.

Gli attuali positivi a Canicattì sono 124.