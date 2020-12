Naro, corsa clandestina di cavalli: denunciati i due fantini

Sono 38 le persone la cui posizione è al vaglio dei poliziotti della squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che domenica mattina hanno interrotto una corsa clandestina di cavalli con calesse, in contrada “Ciccobriglio”, in territorio di Naro.

Si tratta di soggetti di Canicattì, Licata, e Palma di Montechiaro, molti dei quali spettatori, anche minorenni, e scommettitori della gara. I due cavalli sono stati sequestrati ed affidati in giudiziale custodia, in attesa degli esami tossicologici sugli stessi, finalizzati a individuare eventuali tracce di sostanze dopanti, così come una somma in denaro di 2.500 euro.

I due fantini sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per aver violato il divieto di organizzare competizioni tra animali, mentre è al vaglio degli inquirenti la posizione degli spettatori, in ordine al reato di scommesse clandestine. Elevate multe per varie violazioni al Codice della Strada per oltre 3.000 euro.