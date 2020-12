Maltempo ad Agrigento: si staccano massi da costone, auto impantanata e incidente stradale

La forte pioggia di sabato notte, e in particolare dello scorso fine settimana ha causato uno smottamento di terreno lungo la strada che collega il quartiere di Montaperto, con Giardina Gallotti. Un grosso masso, e pezzi di terreno si sono staccati dalla collina, finendo sull’asfalto.

Fortunatamente, nessun automobilista si trovava su quel tratto di strada al momento della caduta. Sul posto, i Vigili del fuoco, e i carabinieri.

A San Leone, precisamente in via delle Viole, nella notte di sabato, sono intervenuti i pompieri per recuperare un’automobile, rimasta impantanata in una pozzanghera. E l’altra sera, verosimilmente per il manto stradale scivoloso, s’è verificato un incidente stradale, in via Petrarca, all’altezza della Curva Sud dello stadio Esseneto. A scontrarsi una Smart e una Lancia Y. Due feriti lievi. Sul posto i Vigili del fuoco e i militari dell’Arma della Radiomobile.