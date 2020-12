Bollette idriche a conguaglio di tariffe 2018 e 2019 , Gestione Commissariale puntualizza

In considerazione di recenti notizie di stampa in argomento, la Gestione Commissariale del sistema idrico integrato (ex Girgenti Acque) per l’emissione delle bollette idriche a conguaglio 2018 e 2019, tiene a portare a conoscenza di tutti gli utenti il testo della delibera n. 3/2020, adottata dalla stessa Assemblea Territoriale, e dalla quale ciascuno potrà dedurre motivi, e condizioni delle richieste, fatte all’utenza, secondo la legge.

“La Gestione Commissariale, come sempre, si dichiara comunque disponibile a concedere, a ogni Utente che si trovasse in condizioni di reale bisogno, la rateizzazione del debito, la cui riscossione è obbligatoria e legittima secondo la legge nazionale, nonostante gli ingiustificati ritardi consumati dall’A.T.I. Segue copia della delibera, consultabile anche nel sito internet dell’Assemblea Territoriale. Idrica”. Segue copia della delibera, consultabile anche nel sito internet dell’Assemblea Territoriale Idrica.

​