Agrigento, cambia volto il reparto di radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio

Non più pareti grigie ma splendide immagini dei paesaggi agrigentini cui è affidato il compito di trasmettere, per quanto possibile, un senso di serenità ai pazienti in trattamento. Cambia così, radicalmente, l’aspetto degli ambienti dedicati alla radioterapia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento grazie all’installazione di gigantografie artistiche dal valore profondamente evocativo.

Il risultato è stato ottenuto grazie alla consolidata collaborazione fra la direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ed i volontari dell’Associazione Malati in Cura Oncologica onlus (AMICO) coordinati dal presidente Riccardo Barrano. I locali che ospitano l’acceleratore lineare da oggi accoglieranno i pazienti in maniera certamente più confortevole ed ospitale secondo un preciso intendimento del commissario straordinario, Mario Zappia, volto ad umanizzare sempre più i percorsi di cura.

Dal tempio dei Dioscuri a quello di Ercole, dalle rovine dell’edificio sacro dedicato a Giove olimpico sino alla magnificenza del Concordia, dal telamone adagiato nel suo riposo millenario fino alle bianche marne della Scala dei Turchi, i pazienti del reparto potranno condurre un suggestivo viaggio ideale rasserenando mente e cuore prima ancora di sottoporsi alle cure.