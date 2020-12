Miss Agrigento 2020 entra nel vivo, sedici ragazze in gara

Preparate a muoversi sul palcoscenico, belle e coraggiose, provenienti dalla città dei Templi, e da alcuni comuni della provincia, sono le 16 ragazze finaliste dell’edizione 2020 di Miss Agrigento. Gara di bellezza che resiste al tempo, grazie all’attentissima supervisione dell’organizzatore, Mario Pardo. Al suo fianco la coordinatrice, Renata Kropiwnicka, che si occuperà di tranquillizzare e coccolare le finaliste: “tutto sommato Miss Agrigento è solo un gioco”. Ogni anno un successo. Miss Agrigento è un evento annuale ben collaudato. Molti i sogni nel cassetto delle 16 ragazze in gara, che in questi giorni hanno posato per i due fotografi ufficiali, Lillo Arcieri e Peppe Sposto, per un primo shooting fotografico, realizzato seguendo scrupolosamente le normative anti Covid, tant’è che le candidate hanno posato singolarmente, e alla presenza di un numero ristretto di operatori di ripresa, naturalmente tutti protetti da apposite mascherine.

Le sedici ragazze sono: Alessandra Lupo, Allegra Sorrentino, Amina Castellana, Asia Crapanzano, Aurora D’Andrea, Beatrice Elena Birtaru, Darlyn Biffetto, Giada Ciulla, Giada Corallo, Jasmine Di Natale, Natalia Fanara, Sharon Emanuela Agliata, Siria Salamone, Sofia Vella, Valeria Maida, e Vanessa Muratore, tutte motivate e bellissime, pronte per i prossimi appuntamenti, due sfilate individuali che si effettueranno nei giorni 15 e 16 dicembre, mentre domenica 20 saranno impegnate in una singolare iniziativa, un tour shooting con un bus dedicato, che accompagnerà tutto l’enturage di Miss Agrigento in giro per la città di Agrigento toccando la Torre Carlo V a Porto Empedocle, il belvedere Piazzale Giglia di San Leone, il centro storico e la Valle dei Templi, siti dove le ragazze si fermeranno per posare per i fotografi associati alla manifestazione.

Nel frattempo la giuria osserva da remoto le ragazze sul sito www.missagrigento.it per prepararsi ad esprimere le proprie valutazioni e consentire la proclamazione della vincitrice che verrà fatta alle ore 23 dell’ultimo dell’anno, 31 dicembre, sullo stesso sito, dalle ore 12 del 14 alle ore 24 del 26 dicembre, saranno aperte le votazioni per aggiudicare la prima delle fasce messe in palio, MISS AGRIGENTO WEB.