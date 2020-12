Due cartucce per fucile da caccia, e una piccola croce: intimidito imprenditore agrigentino

Due cartucce per fucile da caccia, e una piccola croce realizzata con delle stecchette di legno, sono state lasciate, in una strada di Agrigento, sul parabrezza dell’auto di un imprenditore, dirigente di Libero Futuro. La scoperta dell’inquietante messaggio, in mattinata, mentre l’uomo stava recuperando il veicolo per andare al lavoro.

Il grave gesto intimidatorio è stato denunciato al personale alla squadra Mobile della Questura di Agrigento, che dopo aver avvisato la Procura della Repubblica, ha avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.