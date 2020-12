Agrigento. Rinvenuto in spiaggia sacco contenente sigarette di contrabbando

Questa volta il mare non ha restituito panetti di hashish, come era avvenuto in più occasioni, tra le fine del 2019 e i primi mesi dell’anno in corso. Un sacco nero contenente sigarette di contrabbando è stato rinvenuto sulla spiaggia di San Leone, proprio vicino il lido della Ps. Ad accorgersene un agrigentino, che, alla vista della strana presenza del sacco, ha chiamato il 112. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti.

Quasi sicuramente si aspettavano di trovare droga, ed invece, la sorpresa: all’interno c’erano decine di chili di stecche intere di sigarette, tunisine, di contrabbando. Con molta probabilità il sacco, è caduto (o abbandonato) da qualche imbarcazione, e scaraventato sull’arenile dalle mareggiate di questi giorni.

Sono state avviate le indagini. Non è escluso che i trafficanti avessero a terra (ad Agrigento?) dei basisti, che dovevano recuperare il contenuto e immetterlo nel mercato illegale. (Foto archivio).