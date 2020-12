Porto Empedocle, trovata in possesso di oltre 600 grammi di droga: arrestata una donna

E’ stata trovata in possesso di un grosso quantitativo di droga. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, hanno proceduto all’arresto di una 40enne, residente nella città marinara, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un accertamento nell’ambito di un servizio volto al contrasto dell’illecita attività inerente gli stupefacenti, gli uomini del Commissariato di Porto Empedocle, hanno controllato ed identificato la donna, e questa spontaneamente, ha consegnato un “pezzo” di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 2,80 grammi, nascosto in una tasca della felpa, e la somma di 750 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, che custodiva nella tasca dei pantaloni.

La perquisizione è stata estesa negli immobili nella sua disponibilità, dove sono stati rinvenuti e sequestrati hashish e marjuana, per un totale di 600,4 grammi, suddivisi in molteplici involucri di diverso peso, e grandezza, alcuni dei quali già confezionati e pronti allo spaccio, nonché l’ulteriore somma di 250 euro, suddivisa in banconote da 50 euro, un cutter e due bilancini di precisione, strumenti atti al confezionamento della sostanza stupefacente.

La donna, è stata tratta in arresto e, su disposizione del Pubblico ministero, accompagnata presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari. La 40enne è difesa dall’avvocato Davide Casà.