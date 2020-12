Coronavirus in Sicilia, bollettino 12 dicembre: i nuovi casi sono 1.016 e 23 morti

Calano i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, ma non i morti. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia 1.016 casi di Cpvid-19, a fronte di su 9.059 tamponi processati. Sono 23 i decessi. Lo riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 12 dicembre.

Sono 35.761 gli attuali positivi, di questi 1.243 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 196 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.322 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 77.382. I guariti 39.675, mentre i decessi salgono a 1.946.