Trattativa Stato-Mafia, l’ex ministro Mannino definitivamente assolto

I giudici della Cassazione hanno confermato il verdetto di assoluzione nei confronti dell’ex ministro Calogero Mannino, nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

I supremi giudici della Sesta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai pubblici ministeri di Palermo, contro il proscioglimento di Mannino, emesso dalla Corte di Appello di Palermo il 22 luglio 2019.

L’ex ministro, difeso da Grazia Volo, era accusato di minaccia a Corpo politico dello Stato. Anche in primo grado l’ex politico democristiano era stato assolto.

“Per me è stata una via crucis lunga trent’anni ma per fortuna esistono magistrati liberi”, ha detto Mannino.