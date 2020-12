Covid, muore una persona di Santo Stefano Quisquina. Era in terapia intensiva

“Apprendiamo del decesso di un nostro concittadino già ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19. Siamo vicini ai familiari in questo momento di dolore e di sconforto esprimendo il nostro profondo cordoglio. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale”. A darne notizia è stato il sindaco Francesco Cacciatore, dopo il decesso avvenuto in ospedale di un cittadino di Santo Stefano Quisquina.

Nel piccolo centro della provincia di Agrigento, dall’inizio dell’emergenza, 4 le persone che hanno contratto il virus. Adesso 3 sono gli attuali contagiati, e 1 deceduto.