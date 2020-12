Riscontrati stamani, durante lo screening volontario Covid, alcuni casi di positività, e sospetta positività, tra il personale della polizia Municipale di Canicattì.

“Informiamo, pertanto, che in via precauzionale, il Comando della Municipale sarà chiuso da oggi a domenica 13 dicembre per consentire di effettuare le conseguenti operazioni di sanificazione”, fanno sapere dal Comune di Canicattì.