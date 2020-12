Agrigento, si scontrano auto e mezzo a due ruote: ferito centauro

Un agrigentino in sella ad un mezzo a due ruote è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto lungo la via Imera, ad Agrigento. A scontrarsi un’auto e una moto.

Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato alcuni traumi, ma non verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, che si sono occupati della viabilità, mentre gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale hanno svolto i rilievi.