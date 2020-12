Licata, raccolta scommesse sportive senza autorizzazioni: denunciato titolare bar

Avrebbe accettato scommesse sportive in assenza di autorizzazioni amministrative. Il proprietario di un bar, nel centro di Licata, è finito nei guai. La scoperta nel corso di un’ispezione da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Licata. All’interno dell’esercizio, oltre alla presenza di un tavolo da biliardo e da calcio balilla, si esercitava la raccolta illecita di scommesse sportive, attraverso un personal computer, collegato a una piattaforma online, sprovvista delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

Il gestore del Centro elaborazione dati (Ced), al quale sono state contestate le violazioni amministrative, che prevedono l’irrogazione di sanzioni per 50.000 euro, è stato denunciato, per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive. A seguito del risultato dell’operazione di controllo è stata avviata una verifica tributaria mirata all’accertamento dell’imposta unica evasa, oltre al recupero dell’imposta sugli intrattenimenti relativa all’utilizzo dei tavoli da gioco per i quali il gestore, non ha esibito prova di avvenuto pagamento per l’anno in corso.