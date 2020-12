Covid. Canicattì: screening gratuito con test rapidi ad alunni, genitori, docenti e personale Ata

Work in progress per il secondo screening gratuito che riguarda la popolazione scolastica. Questa volta è il turno di studenti, genitori, docenti e personale ATA per le scuole del 1° ciclo. Per poter effettuare il tampone bisognerà fornire la propria disponibilità direttamente alla Scuola frequentata.

Il tampone verrà effettuato, da personale sanitario appositamente formato e selezionato dall’ASP, direttamente dentro l’abitacolo dell’autovettura.

Dopo la raccolta delle adesioni da parte delle scuole, gli interessati dovranno registrarsi nella piattaforma presente sul sito

www.aspag.it alla sezione (sulla sinistra) “registrazione Coronavirus” inserendo tutti i dati richiesti.

Il giorno dello screening bisognerà presentarsi muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e penna personale per firmare le documentazioni rilasciate in loco. Saranno 4 le postazioni predisposte dalla Protezione Civile comunale. I turni dei prelievi seguiranno il calendario sottostante